- Влада Києва планує залучити меценатів до облаштування прибудинкових територій, скверів, благоустрою зелених зон та інших соціальних об'єктів. Чи відроджуватимуться традиції меценатства у інших сферах?

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов:

- Цього року планується реалізувати проект "Малої опери", яка потребує реконструкції. Це буде зроблено виключно за гроші меценатів. Виділення Музею історії міста Києва нового приміщення - факт меценатства, який практично відбувся, його профінансовано на 80 млн. грн. Найближчим часом (у цьому та наступному роках) планується будівництво кількох музеїв найсучаснішого світового стандарту загальною вартістю понад 1 млрд. грн. Це все - спонсорські, меценатські проекти, і їх дуже багато.