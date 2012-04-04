- Влада Києва планує залучити меценатів до облаштування прибудинкових територій, скверів, благоустрою зелених зон та інших соціальних об'єктів. Чи відроджуватимуться традиції меценатства у інших сферах?
13:39, 04 квітня 2012Київ
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Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов:
- Цього року планується реалізувати проект "Малої опери", яка потребує реконструкції. Це буде зроблено виключно за гроші меценатів. Виділення Музею історії міста Києва нового приміщення - факт меценатства, який практично відбувся, його профінансовано на 80 млн. грн. Найближчим часом (у цьому та наступному роках) планується будівництво кількох музеїв найсучаснішого світового стандарту загальною вартістю понад 1 млрд. грн. Це все - спонсорські, меценатські проекти, і їх дуже багато.
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