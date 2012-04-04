Прокуратура опротестувала приватизацію Лук`янівського ринку

Київ. 4 квітня. УНІАН. Прокуратурою столиці опротестовано рішення Шевченківської районної у м.Києві ради від 25.06.2009 р. «Про приватизацію об’єктів комунальної власності Шевченківського району міста Києва», на підставі якого цілісний майновий комплекс «Лук`янівський ринок» відчужено у громади міста на користь ТОВ «Квіткова Галявина».

Про це інформує прес-служба Прокуратури м.Києва.

Як встановлено перевіркою, проведеною за зверненням директора ТОВ «Лук`яніський ринок», рішення Шевченківської районної у місті Києві ради порушує майнові права та законні інтереси територіальної громади міста Києва.

Крім того, прокуратурою міста із залученням фахівців Фонду державного майна України перевіряється законність оцінки вартості майна ринку на момент його продажу.