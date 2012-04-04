Прокуратура: Коцюбинська сільрада незаконно роздавала землі Києва

Київ. 4 квітня. УНІАН. В прокуратурі м.Києві заявляють, що судово-землевпорядна експертиза підтвердила, що землі смт. Коцюбинське є територією міста Києва.

Як інформує прес-служба столичної прокуратури, у ході розслідування кримінальної справи, порушеної за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами відділу земельних ресурсів у місті Ірпені при складанні, видачі і реєстрації у січні-березні 2009 року 501 державного акту на право власності на земельні ділянки загальною площею 72 га (смт. Коцюбинське), отримано висновки судово-землевпорядної експертизи, проведеної Науково-дослідним інститутом геодезії та картографії.

Результати проведеної експертизи підтвердили, що вказані землі є територією міста Києва.

З урахуванням цих фактів, прокуратурою міста внесено подання до Київської міської державної адміністрації з вимогою терміново вжити заходів до фінансування програми розроблення та видачі державних актів на право постійного користування землями КП «Святошинське ЛПГ», з метою недопущення подальшого незаконного вилучення земель лісового фонду міста Києва.

А також, прокуратурою міста поінформовано Київську міську раду, про необхідність вжиття заходів спрямованих на недопущення незаконного вилучення земель столиці.

Прес-служба нагадує, що прокуратурою столиці заявлено 46 позовів до Святошинського районного суду з вимогою скасувати незаконні рішення Коцюбинської селищної ради, визнати недійсним 501 державний акт і повернути земельні ділянки. Нині всі ці справи розглядаються в суді.

Крім того, до Київського окружного адміністративного суду прокуратурою подано 6 позовів про скасування рішень Коцюбинської селищної ради щодо надання громадянам та житлово-будівельним кооперативам «Спільнота», «Злагода», «Моноліт», «Біличанка», «Берковець» дозволів на розроблення проектів землеустрою земельних ділянок загальною площею 620 га.