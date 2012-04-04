У парку Шевченка проводитимуть танцювальні зарядки

Київ. 4 квітня. УНІАН. Щосуботи, з 31 березня до 24 листопада 2012 року у парку імені Тараса Шевченка буде проводитися танцювальна зарядка «Ранок чемпіонів».

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, до заходу може долучитися кожен мешканець столиці, незалежно від віку.

Проект «Ранок чемпіонів» уже отримав підтримку з боку відомих спортсменів, громадських діячів, зірок вітчизняного шоу-бізнесу, які також візьмуть учать у цьому спортивно-оздоровчому заході.

Крім основної програми танцювальної зарядки, яка проходитиме з 11.00 до 12.00 години, її учасникам запропонують безкоштовні танцювальні майстер-класи, де також відбуватимуться показові виступи представників танцювальних шкіл столиці.

Участь у проекті також візьмуть різні танцювальні школи Києва, школярі та студенти. Тренуватимуть учасників майстри танцю різних стилів та напрямків, таких як хіп-хоп, електроденс, брейк, крамп, електрик-бугі, латина.