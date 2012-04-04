У столиці відбудуться змагання з легкої атлетики на Кубок Тумасова

Київ. 4 квітня. УНІАН. У столиці 7 квітня об 11.00 відбудеться офіційне відкриття змагань з легкої атлетики – «Естафета поколінь – Кубок Юрія Тумасова».

Як інформує офіційний сайт Київської влади, захід прийматиме легкоатлетичний манеж Республіканського вищого училища фізичної культури за адресою вул. Миколи Матеюка, 4.

«Естафета поколінь – Кубок Юрія Тумасова» – це дев’ятий вид програми Київської міської спартакіади «Здоровий киянин», яка проходить за підтирки КМДА. У змаганнях візьмуть участь вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл Київської міської організації ФСТ «Спартак», а також збірні команди трудових колективів серед яких: Київські міські галузеві профспілки, районі в м. Києві державні адміністрації, комунальні підприємства, комерційні структури та засоби масової інформації Києва.

Міська влада запрошує киян долучатися до участі у спортивних змаганнях Київської міської спартакіади «Здоровий киянин». Зареєструвати команду можна на офіційному сайті spartak-fst.kiev.ua, заявки, організатори просять направляти на e-mail spartak-kiev@ukr.net.

*** Юрій Тумасов – Заслужений працівник фізичної культури та спорту України, Заслужений тренер України і СРСР (з легкої атлетики), суддя Всесоюзної категорії, Почесний суддя зі спорту СРСР, президент Федерації легкої атлетики України з 1991 по 1996 рік, член Виконкому НОК України з 1991 по 1998 рік, нагороджений орденом «Пошани», трьома медалями, Почесною відзнакою НОК «України», «Відмінник освіти України», Почесною відзнакою Федерації профспілок України.