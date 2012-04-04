У столиці відбудуться змагання з легкої атлетики на Кубок Тумасова

12:11, 04 квітня 2012
Київ
2

Команди запрошуються до участі 

Київ. 4 квітня. УНІАН. У столиці 7 квітня об 11.00 відбудеться офіційне відкриття змагань з легкої атлетики – «Естафета поколінь – Кубок Юрія Тумасова».

Як інформує офіційний сайт Київської влади, захід прийматиме легкоатлетичний манеж Республіканського вищого училища фізичної культури за адресою вул. Миколи Матеюка, 4.

 «Естафета поколінь – Кубок Юрія Тумасова» – це дев’ятий вид програми Київської міської спартакіади «Здоровий киянин», яка проходить за підтирки КМДА.  У змаганнях візьмуть участь вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл Київської міської організації ФСТ «Спартак», а також збірні команди трудових колективів серед яких: Київські міські галузеві профспілки, районі в м. Києві державні адміністрації, комунальні підприємства, комерційні структури та засоби масової інформації Києва.

Міська влада запрошує киян долучатися до участі у спортивних змаганнях Київської міської спартакіади «Здоровий киянин». Зареєструвати команду можна на офіційному сайті spartak-fst.kiev.ua, заявки, організатори просять направляти на e-mail spartak-kiev@ukr.net.

*** Юрій Тумасов – Заслужений працівник фізичної культури та спорту України, Заслужений тренер України і СРСР (з легкої атлетики), суддя Всесоюзної категорії, Почесний суддя зі спорту СРСР, президент Федерації легкої атлетики України з 1991 по 1996 рік, член Виконкому НОК України з 1991 по 1998 рік, нагороджений орденом «Пошани», трьома медалями, Почесною відзнакою НОК «України», «Відмінник освіти України», Почесною відзнакою Федерації профспілок України.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter