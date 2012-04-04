Підготовлено нову Програму щодо безпритульних тварин

Київ. 4 квітня. УНІАН. 5 квітня за ініціативи Київської міської державної адміністрації депутатам Київради буде презентовано «Програму контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на період 2012 – 2016 років».

Як повідомляє прес-служба КМДА, реалізація програми передбачатиме зменшення чисельності безпритульних тварин у місті виключно гуманними методами.

Зокрема, мова йде про вилов безпритульних тварин, їхню стерилізацію, вакцинацію та повернення на колишнє місце перебування під опіку фізичних/юридичних осіб, або утримання у притулку.

Програмою також визначені заходи, спрямовані на ефективний контроль за утриманням домашніх тварин.

Програма була розроблена спільно з представниками громадських зоозахисних та кінологічних організацій, відзначають в КМДА.

Виконувати заходи, передбачені програмою, будуть комунальні підприємства міста: «Київська міська лікарня ветеринарної медицини», «Притулок для тварин» та «Центр ідентифікації тварин».