- Наскільки інвестиційний форум справдив очікування київської влади? Що найбільше цікавило інвесторів?

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов:

- Якщо оцінювати результати форуму за 12-бальною шкалою, їм можна поставити "12": інвестиційний форум виправдав наші очікування. Реалізація проектів дасть змогу створити у місті приблизно 150 тисяч нових робочих місць з серйозною заробітною платою на рівні сучасних стандартів. Місцевий бюджет отримає мільярди прибутків, а це - можливість для влади збільшувати соціальні виплати, підтримувати бюджетну сферу, організувати перспективу для учнів і студентів мати дуже цікаву роботу.

Треба також розуміти, що отриману заробітну плату, а це приблизно 4,5 млрд грн на рік додатково до фонду оплати праці, люди будуть витрачати у київських магазинах, що покращить середовище для малого бізнесу. Загалом, це - прорив у економіці. До форуму ми готувалися більше року, і це була напружена, щодобова професіональна підготовка. До речі, підписання всіх угод іще не завершено, тривають консультації. Я думаю, що ми якщо не щомісяця, то щокварталу будемо підписувати нові угоди про співпрацю з інвесторами. Я вважаю, що для Києва це - новий етап в економічному розвитку.

Інтерес був до кожної теми і до кожного проекту, але найбільше цікавилися абсолютно новою темою, про яку ми ще рік тому навіть не мріяли - інноваційний парк, на зразок Сколково в Росії або "Силіконової долини" в США. Це - рівень найсучасніших технологічних, наукових та інших підходів. В інноваційному парку навіть буде філіал одного з найбільш сучасних університетів. Все це робиться для нашої молоді, для перспективи, для майбутнього Києва. Я неодноразово говорив, що Київ може мати успіх в економічному розвитку, тільки якщо він буде розвиватись на інноваційній основі.