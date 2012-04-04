У поліклініках Солом'янського району проводяться Дні відкритих дверей

Місцеві мешканці мають можливість безкоштовно перевірити стан свого здоров’я (флюорографія, вимірювання артеріального тиску, експрес-діагностика цукру в крові, ЕКГ).

Київ, 4 квітня. УНІАН. До Всесвітнього Дня здоров’я в Центральній районній поліклініці та поліклініці №2 Солом’янського району проводяться Дні відкритих дверей. Як повідомили УНІАН в Солом`янській райдержадміністрації, місцеві мешканці мають можливість безкоштовно перевірити стан свого здоров’я (флюорографія, вимірювання артеріального тиску, експрес-діагностика цукру в крові, ЕКГ). Графік проведення Днів відкритих дверей: - 4 квітня з 9.00 до 13.00 - Центральна районна поліклініка (вул. Солом’янська, 17); - 6 квітня з 9.00 до 14.00 - Поліклініка №2 (пр. Червонозоряний, 2).

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