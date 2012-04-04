На Нивках проходить фестиваль короваю

Київ, 4 квітня. УНІАН. У Києві на виставці "Хлібопекарська і кондитерська індустрія" відкрився перший Всеукраїнський фестиваль короваю "Берегиня", в якому беруть участь майстри з виготовлення короваю з різних регіонів України.

Як повідомили УНІАН в Шевченківській райдержадміністрації, у фестивалі беруть участь 27 виробничих підприємств і 2 галузевих навчальних закладів.

За словами директора виставки, кожен з представлених 40 короваїв - не просто хлібобулочний виріб, а справжній витвір мистецтва. "Ми дуже раді, що перша "Берегиня" зібрала таку кількість однодумців, закоханих у свою справу - виготовлення короваю", - зазначила вона.

Організатори фестивалю відзначили необхідність проведення такого фестивалю в першу чергу для збереження національних українських традицій.

В рамках фестивалю відбувся майстер-клас з приготування короваю, а протягом роботи виставки "Хлібопекарська і кондитерська індустрія" гості фестивалю можуть проголосувати за кращий коровай, який отримає звання "Коровай глядацьких симпатій" на завершення фестивалю.

Організатори фестивалю вручили почесні дипломи учасникам та партнерам "Берегині". Фестиваль короваю працює до 5 квітня включно на виставці "Хлібопекарська і кондитерська індустрія". Місце проведення: ВЦ "КиївЕкспоПлаза" (метро "Нивки", вул. Салютна, 2Б, Київ, Україна).