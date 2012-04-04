У Київському зоопарку дали ім'я лошаті Пржевальського

Київ. 4 березня. УНІАН. У зоопарку в Києві провели хрестини лошатка Пржевальського, яке народилося 24 березня.

Як повідомив 5-й канал, ім`я обирали публічно - варіанти імен пропонували журналісти, працівники та відвідувачі звіринцю.

З декількох варіантів імен для наймолодшого представника коней Пржевальськихобрали монгольське - Тахія.

За словами фахівця по зв`язках з громадськістю та пресою Крістіни Афари, Тахія - назва коней Пржевальського у монгольській мові.

Поки що малюк харчується лише маминим молоком. На інші ласощі перейде за три місяці. 10-ти денне лошатко почувається добре і, за словами фахівців, швидко розвивається. Весь час перебуває поруч із мамою.

У Київському зоопарку Тахія стала сьомою представницею роду Пржевальських. Загалом на території України їх - майже 200. А це десята частина існуючих у світі коней цього виду.