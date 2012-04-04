У Києві вручили україно-німецьку премію імені Олеся Гончара

Київ. 4 березня. УНІАН. В день народження письменника Олеся Гончара, 3 квітня, у Спілці письменників України відбулась церемонія нагородження лауреатів україно-німецької літературної премії, названої його іменем. Цьогоріч премії виповнилось 15 років.

Як інформує портал Буквоїд, лауреатами 2012 року стали: у номінації «Проза» - Тетяна Троїцька (м. Харків) за роман «Аквамарин для Водолеї» та Марина Троян (м. Золотоноша) за роман «Збій»; у номінації «Поезія» - Мирослав Лаюк (м. Київ) за збірку поезій «Осоте» та Людмила Дядченко (м. Київ) за збірку поезій «Плата за доступ»; у номінації «Мала проза»- Люцина Хворост (м. Харків) за цикл оповідань «Шукайте свою подорож»; у номінації «Літературознавство» - Валерія Олондар (м. Київ) за літературознавчу працю «Сила слова Олеся Гончара»; у номінації «Публіцистика» - Валентина Гальянова (с. Лука Мелешківська, Вінницька обл.) за цикл публіцистичних етюдів «Химеросховище» та Марина Єщенко (с. Великий Кобелячок, Полтавська обл.) за збірку публіцистичних портретів «ЖиттЯ моЄ!».

Заохочувальна премія дісталась Геннадію Горовому (м. Обухів, Київська обл.) за повість для дітей «Дзелень-світ».

Премією Всеукраїнського фонду відтворення видатних пам’яток імені Олеся Гончара відзначено Юлію Нестерову за збірку поезій «Сотворіння».

Вручав нагороди голова Фонду - Роланд Франко.

Засновниками премії є Тетяна Куштевська, Дітер Карренберг (ФРН) та Національна спілка письменників України.