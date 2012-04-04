На станції "Хрещатик" почався ремонт ескалатора
09:45, 04 квітня 2012Київ
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Триватиме місяць
Київ. 4 березня. УНІАН. 3 квітня розпочався ремонт ескалатора № 2 станції "Хрещатик"-І Святошинсько-Броварської лінії, що триватиме до 30 квітня п.р., інформує прес-служба КП «Київський метрополітен».
В повідомленні зазначається, що до 5 квітня п.р. триватиме капітальний ремонт ескалатора № 2 верхнього нахилу станції "Печерська" Сирецько-Печерської лінії.
Протягом поточного року виконано ремонти трьох ескалаторів: на станції "Дружби народів" - ескалатор № 2; на станції "Печерська" - ескалатор № 3 верхнього нахилу та на станції "Палац спорту"-І - ескалатор № 3.
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