Трапилась затримка руху метрополітену

Київ. 4 березня. УНІАН. У Київському метрополітені на станції "Арсенальна" Святошинсько-Броварської лінії вчора о 19.27 через технічну несправність вагону був зупинений рух метрополітену. Зупинка тривала приблизно 6 хвилин.

Як інформує прес-служба Міністерства надзвичайних ситуацій України, на станції "Арсенальна" люди вийшли з вагонів на платформу. Після цього склад вагонів був направлений у депо для ремонту.