Станом на 20 березня Києву повернуто понад 2 тис. га землі

Київ. 4 березня. УНІАН. За інформацією Головного управління земельних ресурсів та юридичного управління апарату Київської міської державної адміністрації, загальна площа земельних ділянок, по яких прийняті рішення про повернення у власність територіальної громади м. Києва станом на 20 березня 2012 р, складає 2065,16 га.

На офіційному сайті Київської влади оприлюднено перелік земельних ділянок, які вибули з власності територіальної громади столиці у 2007-2010 роках з порушеням законодавства, та стосовно яких прийняті рішення про повернення.

Як зазначають в КМДА, судами різних інстанцій були прийняті рішення про повернення 1971,665 га.

Щодо решти земель є рішення Київської міської ради. По 83,27 га вона задовольнила протести прокуратури, стосовно ще 10,255 га прийняла рішення про скасування або відміну своїх попередніх рішень.

Крім того, станом на 20 березня до судів першої інстанції подано позови щодо повернення земельних ділянок загальною площею понад 94 га.