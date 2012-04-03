Затримано киянина, який поставляв в Україну психотропну речовину

Київ. 3 квітня. УНІАН. У Києві Служба безпеки України затримала наркодилера, який налагодив міжнародний канал постачання психотропної речовини до України.

Про це повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ.

Встановлено, що раніше судимий за шахрайство та пограбування житель столиці замовляв психотропні речовини через міжнародну мережу поштових відправлень. Збут заборонених речовин він організував у нічних клубах, на дискотеках та в інших розважальних закладах.

29 березня ц.р. співробітники СБУ затримали зловмисника під час отримання ним чергової посилки, що містила один кілограм порошкоподібної речовини білого кольору.

Експертиза встановила, що порошок містить у своєму складі 4-метил-а-пірролідинопропіофенон – особливо небезпечну психотропну речовину, що за своєю дією подібна до кокаїну. Її ринкова вартість, за попередніми даними, становить понад 250 тисяч гривень.

Слідчим відділом Управління СБУ у м.Києві порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів) Кримінального кодексу України.