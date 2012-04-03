Затримано киянина, який поставляв в Україну психотропну речовину

18:18, 03 квітня 2012
Київ
0

Налагодив міжнародний канал

Київ. 3 квітня. УНІАН. У Києві Служба безпеки України затримала наркодилера, який налагодив міжнародний канал постачання психотропної речовини до України.

Про це повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ.

Встановлено, що раніше судимий за шахрайство та пограбування житель столиці замовляв психотропні речовини через міжнародну мережу поштових відправлень. Збут заборонених речовин він організував у нічних клубах, на дискотеках та в інших розважальних закладах.

29 березня ц.р. співробітники СБУ затримали зловмисника під час отримання ним чергової посилки, що містила один кілограм порошкоподібної речовини білого кольору.

Експертиза встановила, що порошок містить у своєму складі 4-метил-а-пірролідинопропіофенон – особливо небезпечну психотропну речовину, що за своєю дією подібна до кокаїну. Її ринкова вартість, за попередніми даними, становить понад 250 тисяч гривень.

Слідчим відділом Управління СБУ у м.Києві порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів) Кримінального кодексу України.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter