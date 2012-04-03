Київ очікує в найближчі роки 150 тисяч нових робочих місць

Київ. 3 квітня. УНІАН. Результатом підписання перших Меморандумів про співпрацю з інвесторами буде створення в Києві понад 150 тисяч нових робочих місць з високим рівнем сучасного соціального захисту, конкурентними заробітними платами і хорошими перспективами для професійного росту молодих фахівців.

Як інформує прес-служба столичної міськдержадміністрації, про це заявив голова КМДА Олександр Попов.

«150 тисяч нових робочих місць з достойною заробітною платою на рівні сучасних соціальних стандартів – це мільярдні доходи в місцевий бюджет, а отже, можливість для київської влади збільшити соціальні виплати і підтримати бюджетну сферу, організувати перспективи престижної роботи для тих студентів, які зараз навчаються у столичних вишах. Ми говоримо про додатковий зарплатний фонд на рік – близько 4,5 мільярда гривень”, - наголосив О.Попов.

За словами голови КМДА, процес підписання Меморандумів про співпрацю з українськими та іноземними інвесторами триватиме і надалі. Столиця має намір щонайменше подвоїти фінансовий результат форуму. «Нині тривають консультації. Переконаний, що ми, якщо не щомісяця, то щокварталу будемо підписувати нові угоди про можливість співпраці з тим чи іншим інвестором. Головне, що ми розпочали цей процес, а для Києва – це новий етап у економічному розвитку”, – сказав О.Попов.

Він відзначив, що Київська влада має намір проводити інвестиційні форуми щороку.

«На жаль, раніше Київ не був готовий проводити заходи такого рівня. Ми більше року готувалися до форуму – це була дійсно копітка щоденна робота. Тепер ми хочемо, щоб Київський інвестиційний форум став традиційним. І коментарі його учасників підтверджують, що такі заходи можна і треба проводити щороку», – сказав О.Попов.

За словами очільника КМДА, найбільший інтерес серед інвесторів-учасників форуму викликали проекти, пов’язані з інноваційним розвитком, зокрема проект створення IT-парку «Bionic Hill».

«Це проекти, про впровадження яких ще кілька років тому ми навіть не мріяли. Нині це вже реальність. Я завжди наголошував, і сьогодні переконаний, що стрімкий розвиток міста можливий лише у контексті застосування інноваційних підходів. За цим напрямком – майбутнє», – підкреслив О.Попов.

Як повідомляв УНІАН, перший Київський інвестиційний форум відбувся 29 березня.