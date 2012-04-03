Ремонт будинку на вул. Рогозівській коштував місту 3,6 млн. грн.

Київ. 3 квітня. УНІАН. Ремонт зруйнованого вибухом газу будинку на вул. Рогозівській, 1 у Дніпровському районі Києва коштував місту 3,6 млн. грн.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на першого заступника голови КМДА Олександра Мазурчака, який сьогодні проінспектував зазначений будинок після проведення ремонтних робіт.

«Капітальний ремонт 16 квартир з тимчасовим відселенням мешканців та ще трьох квартир з невеликим косметичним ремонтом, а також ремонтом фасадів обійшовся місту у 3,6 млн. грн. Якість робіт визнаю як задовільну, підрядна організація професійно виконала роботи на об’єкті. Впродовж двох днів у всіх квартирах підключать воду та відновлять газопостачання”, - прокоментував він готовність будинку до заселення.

За словами О.Мазурчака, до кінця тижня мешканці будинку зможуть повернуться додому у відремонтовані квартири.

“Сподіваюся, що до п’ятниці мешканці будинку підпишуть акти готовності та повернуться додому», – сказав він.

Також він запевнив, що у разі виявлення дрібних недоліків, організація, що проводила ремонт, виправить недоліки в короткий термін.

Нагадаємо, що вибух газу стався у квартирі №30 на вулиці Рогозівській, 1, що у Дніпровському районі міста 23 січня 2011 року. Мешканці пошкоджених квартир були тимчасово відселені.