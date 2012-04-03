Нові вулиці в Подільському районі носитимуть імена українських митців

Київ. 3 квітня. УНІАН. В Києві з’являться три нові вулиці в Подільському районі між вулицями Новомостицька та Замковецька. Комісія з питань найменувань та пам’ятних знаків КМДА прийняла рішення про присвоєння назв новим вулицям мікрорайону «Липинка»: вул. Сергія Данчинка, вул. Івана Кавалерідзе, вул. Георгія Нарбута.

Про це УНІАН повідомив член комісії з питань найменувань та пам’ятних знаків КМДА, голова комісії Київради з питань культури та туризму Олександр Бригинець.

«Я радий, що в столиці буде більше вулиць, пов’язаних з історією та культурою Києва. Всі три особистості, іменами яких будуть названі вулиці, заслуговують на це. На жаль, нові вулиці не такі великі, як хотілося б для увічнення імен таких поважних і важливих для Києва людей, але особисто моя позиція така: треба сьогодні зробити те, що можна зробити сьогодні. А не мріяти про те, що зробимо колись»,- наголосив О. Бригинець.

ВІн також повідомив, що ОК «Індивідуальних забудовників «Новосел», які звернулися до комісії, пропонували присвоїти зазначеним вулицям назви: вул. Європейська, вул. Липинська, вул. Синьоводська, але комісія не підтримала дані пропозиції.

О.Бригинець нагадав, що С.Данченко— український театральний режисер, педагог, академік Академії мистецтв України, народний артист УРСР, професор, лауреат Національної премії України ім. Тараса Шевченка, лауреат Державної премії СРСР; І.Кавалерідзе — український скульптор, кінорежисер, драматург, сценарист та Народний артист УРСР; Г.Нарбут — український художник-графік, ілюстратор, автор перших українських державних знаків (банкнот і поштових марок), один з засновників і ректор Української Академії Мистецтв.