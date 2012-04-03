- Станції столичного метро перевірено на безпечність. З’ясувалося, що кіоски, розташовані у переходах та біля виходів, можуть скоротити комусь життя, бо заважають евакуації пасажирів. Може у переходах слід заборонити торгівлю?

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов:

- Ви абсолютно праві, я вас тут підтримую. І хочу ще раз нагадати, бо я вже говорив, що для влади це питання - тема квітня. Ми розпочнемо широкомасштабний проект по очищенню міста від МАФів, і це буде також стосуватися торгівлі в підземних переходах. Ми до цього готуємось і надалі поінформуємо щодо наведення порядку у цьому питанні спільно з правоохоронними органами і районними адміністраціями. До речі, ми відпрацювали правовий захист щодо торгівлі. Раніше товар, який продавали у кіосках, ми не конфісковували, зараз же це будуть робити. У нас затверджений графік демонтажу, він буде доступний для всіх зацікавлених осіб, де вказано, коли і де буде проводитися той чи інший демонтаж.