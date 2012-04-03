У лісі за будинком «Малютка» виявили артилерійський снаряд

Київ. 3 березня. УНІАН. 2 квітня у напрямку смт. Биковня в лісі за будинком «Малютка» на вул. Маршала Жукова, 4 виявили артилерійський снаряд діаметром 152 мм часів ВВВ.

Як інформує прес-служба Головного управління МНС України в м.Києві, група піротехнічних робіт 1 Спеціального регіонального центру швидкого реагування оперативно-рятувальної служби Цивільного захисту МНС України виявила артилерійський снаряд, вилучила та знешкодила на полігоні.

Всього з початку року на території міста Києва вилучено та знешкоджено 38 вибухонебезпечних предметів часів ВВВ. Зокрема, 29 артилерійських снарядів, 5 мінометних мін, авіаційна бомба німецького виробництва та 3 ручні гранати.