Рівень сплати киянами за ЖКП у березні становить близько 98%

Київ. 3 квітня. УНІАН. Загальний рівень сплати киянами за житлово-комунальні послуги з урахуванням погашеної заборгованості у березні становить 97,63%, відсоток поточної сплати дорівнює 90,65%.

Про це інформує прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на директора комунального підприємства «Головний інформаційно-обчислювальний центр» Станіслава Каплуненка.

За його словами, серед мешканців будинків комунальної форми власності рівень сплати за ЖКП досягнув 98,17%.

С.Каплуненко зазначив, що у березні поточного року спостерігається зростання рівня слати за спожиті житлово-комунальні послуги. У чотирьох районах міста рівень слати перевищив 100%. Найкращий показник у Дарницькому районі – 100,97%, у Печерському – 100,96%, у Шевченківському – 100,9% та у Голосіївському – 100,51%.

Найнижчий рівень сплати залишається у Деснянському районі, де поточна сплата становить 87,47% з врахуванням погашеної заборгованості – 93,34%.

За інформацією С.Каплуненка, впродовж березня киянам перераховано 2,9 млн грн за послуги, які надані не у повному обсязі або не були надані взагалі.