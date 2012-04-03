«Якщо ви стали жертвою свавілля чиновників» звертайтесь до міліції

Київ. 3 квітня. УНІАН. Столичні правоохоронці звертаються до населення із закликом звертатися до міліції, «якщо ви стали жертвою свавілля чиновників, яке проявляється в корупційних зазіханнях, а також хабарництва з боку державних службовців, посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, судової гілки влади».

Про це УНІАН повідомили в Управлінні боротьби з організованою злочинністю Головного управління МВС України в м. Києві.

«Про корупцію в Україні говорять вже давно і майже всі: від опозиційних політиків до високих посадовців, - йдеться в повідомленні. - Вже розроблена і діє система заходів протидії і боротьби з цим явищем, створена та удосконалюється нормативна база по боротьбі з корупційними проявами, хабарництвом та посадовими злочинами. 1 липня 2011 року набув чинності новий закон України «Про засади запобігання та протидії корупції», який значно розширює поняття корупції. Також не слід забувати про таке поняття, як адміністративна корупція. На сьогоднішній день працівниками столичного УБОЗу вже задокументовано більше 50 фактів корупційних правопорушень, за які передбачено адміністративну відповідальність. Впродовж 2011 року працівниками УБОЗ в місті Києві задокументовано близько 100 злочинів у сфері службової діяльності. Загальна сума хабарів по викритих злочинах перевищує 1 млн. 158 тис. 416 гривень».

«Однак, на думку більшості громадян, масштаби цієї проблеми в Україні залишаються незмінними і досить великими. Чому?», - запитують в УБОЗ.

Можливо, йдеться в повідомленні, «справа саме в слабкій суспільній підтримці антикорупційної діяльності. Адже така боротьба може принести реальні результати лише за умови поєднання двох чинників - політичного та суспільного характеру. Тобто, суттєво зменшити корупційні можливості чиновників можна лише в тісній співпраці з населенням».

«Саме тому столичні правоохоронці вкотре звертаються до населення: Якщо ви стали жертвою свавілля чиновників, яке проявляється в корупційних зазіханнях, а також хабарництва з боку державних службовців, посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, судової гілки влади, закликаємо вас телефонувати до Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУМВС України в м. Києві за номерами: 067-247-89-55, 521-66-28, 521-66-29, 521-66-31.

Можна також надіслати листа з наступних Інтернет-сайтів:

Antixabar.ukr.net

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