У Святошині керівників підприємств зобов’язали до травня проінвентаризувати захисні споруди

Київ, 3 квітня. УНІАН. Святошинська районна державна адміністрація зобов`язала керівників підприємств району завершити інвентаризацію захисних споруд.

Як повідомили УНІАН в Святошинській РДА, про це йшлося на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Зокрема, керівників підприємств зобов’язали завершити інвентаризацію захисних споруд і бути готовими до заслуховування на засіданні комісії в травні 2012 року. Начальнику Святошинського РУ ГУ МНС в місті Києві доручили очолити роботу щодо приведення споруд цивільного захисту до готовності у використанні за призначенням.

Водночас фахівці відділу Святошинського РУ ГУ МНС в Києві застерегли керівників підприємств від придбання та використання засобів регенерації повітря, які є контрафактною (фальсифікованою) продукцією. Крім того, фахівці звернули увагу на необхідність суворого дотримання вимог постанови Кабінету Міністрів України "Про перелік платних послуг протипожежного призначення, які надаються підрозділами (спеціальними регіональними центрами швидкого реагування, територіальними аварійно-рятувальними загонами, спеціальними загонами, аварійно - та пожежно-рятувальними підрозділами, вузлами зв’язку, загонами забезпечення, технічними службами, базами зберігання та їх службами) Міністерства надзвичайних ситуацій".