- Коли і де саме у центральній частині міста з’являться паркінги?

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов:

- В центральній частині міста буде створено майже 3000 місць для паркування. Це буде зроблено до кінця травня. У нас вже є проекти додаткового будівництва місць на територіях, близьких до Хрещатика. Наш комплексний проект будівництва місць для паркування винесено на інвестиційний форум, і ми очікуємо, що цей напрямок стане інвестиційно-привабливим і це дасть змогу вирішити проблему у найкоротші терміни на високому технологічному і якісному рівні. Але з цим пов’язано ще декілька моментів: нам необхідно отримати право використання евакуаторів, потрібні, у перспективі, підрозділи муніципальної міліції, які будуть займатися темою незаконного паркування. Тому підготовка у цьому напрямку ведеться, і ми почнемо наводити лад так само, як і у відведенні окремої смуги для громадського транспорту, що ми плануємо зробити до Дня Києва. Останній проект реалізують у декількох районах столиці, і якщо він буде успішним - ми запровадимо його у міських масштабах.