Відкриття міської профорієнтаційної виставки «Ярмарок професій»
15:37, 03 квітня 2012Київ
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4 квітня о 12.00 відбудеться урочисте відкриття міської профорієнтаційної виставки закладів профтехосвіти «Ярмарок професій». У рамках проведення заходу заплановано: презентація робітничих професій, за якими здійснюється підготовка в професійно-технічних навчальних закладах столиці; виступи учасників учнівської художньої самодіяльності; демонстрація моделей одягу, виготовлених учнями професійно-технічних навчальних закладів швейного профілю; виставка зразків учнівських виробів.
Адреса проведення: Київський Палац дітей та юнацтва (вул. Івана Мазепи, 13). Вхід за акредитацією.
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