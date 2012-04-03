Відкриття міської профорієнтаційної виставки «Ярмарок професій»

4 квітня о 12.00 відбудеться урочисте відкриття міської профорієнтаційної виставки закладів профтехосвіти «Ярмарок професій». У рамках проведення заходу заплановано: презентація робітничих професій, за якими здійснюється підготовка в професійно-технічних навчальних закладах столиці; виступи учасників учнівської художньої самодіяльності; демонстрація моделей одягу, виготовлених учнями професійно-технічних навчальних закладів швейного профілю; виставка зразків учнівських виробів. Адреса проведення: Київський Палац дітей та юнацтва (вул. Івана Мазепи, 13). Вхід за акредитацією.

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