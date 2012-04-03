Влада міста очікує на пропозиції киян щодо Столичного стандарту освіти

Київ. 3 квітня. УНІАН. У Києві розпочався другий етап обговорення проекту Столичного стандарту освіти.

Як інформує прес-служба Київської міської держадміністрації, про це повідомила начальник Головного управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації Віра Горюнова.

За її словами, проект Столичного стандарту освіти пройшов попередній етап обговорення в школах та дитячих садках столиці. До обговорення були залучені педагоги і співробітники освітніх установ, представники батьківських комітетів, члени шкільного самоврядування. Паралельно проект вивчали експерти в сфері освіти, науковці, медики, представники галузей, чия участь в реалізації проекту буде необхідною.

В.Горюнова повідомила, що проект отримав позитивні відгуки як серед педагогів-практиків, так і серед експертів. За результатами попереднього обговорення проект був доопрацьований з урахуванням думки киян.

«За ініціативи голови КМДА Олександра Попова прийнято рішення винести доопрацьований проект на повторне обговорення. Проект має дуже велике значення для майбутнього столичної освіти, тому нам важливо, щоб якомога більше педагогів, батьків, дітей були залучені до процесу остаточної доробки Столичного стандарту. Як акцентував Олександр Попов, наша задача – максимально врахувати в остаточному варіанті пропозиції та зауваження мешканців столиці, отримані під час другого етапу бговорення», – зазначила В.Горюнова.

Вона поінфорумвала, що цього тижня доопрацьований проект почне надходити в школи і дитячі садки столиці. Ознайомитися з документом, внести свої пропозиції та

доповнення зможуть також батьки київських школярів і вихованців дитячих садочків. З цією метою Головне управління освіти і науки створило додатковий канал комунікації з киянами – в школах будуть встановлені спеціальні скриньки для пропозицій і доповнень до проекту.

Крім того, для спільного з КМДА доопрацювання проекту у киян залишається традиційний канал комунікації – Сall-центр.

Як повідомяв УНІАН, вчора прес-служба КМДА поінформувала, що на найближчому засіданні колегії Головного управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації планується презентувати Столичний стандарт освіти, впровадження якого є одним із основних завдань підготовчого періоду до нового начального року. Голова Київської міської держадміністрації Олександр Попов підписав розпорядження про підготовку навчальних закладів Києва до початку 2012-2013 навчального року, в якому йдеться і про київський стандарт освіти.