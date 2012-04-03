Знесення незаконно встановлених кіосків

4 квітня о 12.00 відбудеться акція зі знищення незаконно встановлених кіосків. Так, близько 50 МАФів будуть зруйновані бульдозером. Серед них МАФи, у яких здійснювалася торгівля алкогольними напоями поблизу навчальних закладів. В акції візьме участь голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов. Місце проведення: вул. Народного ополчення, 14 (майданчик тролейбусного депо). Потрібна акредитація.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter