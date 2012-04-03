Знесення незаконно встановлених кіосків
14:54, 03 квітня 2012Київ
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4 квітня о 12.00 відбудеться акція зі знищення незаконно встановлених кіосків. Так, близько 50 МАФів будуть зруйновані бульдозером. Серед них МАФи, у яких здійснювалася торгівля алкогольними напоями поблизу навчальних закладів.
В акції візьме участь голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов.
Місце проведення: вул. Народного ополчення, 14 (майданчик тролейбусного депо). Потрібна акредитація.
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