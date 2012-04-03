Попов візьме відпустку перед виборами в Києві

Київ. 3 квітня. УНІАН. Голова Київської міської держадміністрації Олександр Попов у зв’язку з балотуванням на виборах Київського міського голови планує взяти відпустку на декілька тижнів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Попов сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам.

“Згідно з законом кандидат, якщо він займає посаду, повинен взяти відпустку для того, щоб хоча б частину цього часу приділити кампанії, в той час коли він буде займатися агітацією. Я думаю, що може декілька тижнів на це знадобиться. Але основний час я буду працювати”, - сказав О.Попов.

Відповідаючи на запитання кого він вважає серйозним конкурентом на цих виборах, О.Попов сказав: “Я думаю, що їх може бути декілька. Я не хочу робити їм реклами, називати їх”.

О.Попов зауважив, що як кандидату від влади йому буде складніше боротися на виборах: “Тому що, на жаль, були часи коли влада довіру людей втратила. І нам дуже багато зараз треба робити для того, щоб доказати, що сьогоднішня влада в Києві – це влада, яка хоче навести порядок і працювати на киян”.

За словами голови КМДА, для цього потрібен час. “І ми зараз працюємо. Не зважаючи на те, яким буде результат виборів, все одно ми хотіли б доказати, що у Києва є перспектива і що ми все зробимо для того, щоб цього досягти”, - продовжив О.Попов.