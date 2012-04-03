Дітей-сиріт за два роки планують забезпечити прийомними сім’ями

Київ. 3 квітня. УНІАН. В Києві дітей-сиріт з дитячих будинків планують забезпечити прийомними сім’ями або влаштувати у будинки сімейного типу за два найближчі роки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Київської міської держадміністрації Олександр Попов після відвідання дитячого будинку сімейного типу родини Сергія та Наталії Ґедзів. Цей будинок функціонує з 2005 року і в ньому виховується 10 дітей - двоє власних, двоє усиновлених та шестеро прийомних.

“Мета - щоб кожна дитина мала родину. У нас Києві є можливості і ми б хотіли за два роки ці проблеми вирішити. Тому що дійсно, коли дитина в сім’ї, вона отримує зовсім іншу увагу до себе, спілкування з дітьми у своїй сім’ї дають їй можливість відчувати себе щасливою”, - заявив О.Попов.

Згідно з зданими КМДА, загалом в Києві проживає 2 тис. 463 дитини-сироти (2006 р. – 3 тис. 258 дітей-сиріт), з яких 245 – це діти з інвалідністю. З 245 сиріт з інвалідністю 95 вже виховуються в сім’ях.

У сім’ї Гедзів виховується троє дітей-інвалідів. О.Попов передав цьому дитбудинкові автомобіль від столичної влади.