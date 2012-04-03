Проект Генплану Києва потрібно обговорювати в кожному мікрорайоні

Київ, 3 квітня. УНІАН. Генеральний план розвитку міста повинен формуватися не відповідно до територіально-адміністративного поділу міста, а по мікрорайонах.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ради об’єднання громадян "За Троєщину!", з такою ініціативою виступив голова організації, народний депутат України Валерій Борисов.

"Наприклад, до Шевченківського району належить історична частина, Нивки, Сирець. А проблеми Нивок і проблеми Хрещатика – це різні проблеми. Тому Генеральний план повинен формуватися не по територіях адміністративного району, а по районах компактного проживання. Тоді ми отримаємо реальне відображення того, що необхідно робити в місті Києві, максимально враховуючи інтереси мешканців та їхнє бачення", – сказав В. Борисов.

На його думку, Генеральний план розвитку міста має обговорюватися за принципом: від мікрорайону – через район – до міста в цілому, та бути затвердженим громадою на загальноміському референдумі. Окрім того, сьогодні за особистою домовленістю В. Борисова та керівництва інституту Генерального плану розвитку м. Києва вже готуються відповідні планшети по Троєщині, "на яких показано місця, де повинні бути розбиті парки та сквери, вказано, де планується територія під житлову чи соціальну забудову тощо".

Народний депутат нагадав, що Троєщина є найбільший житловий масив на території України, тож в основі концепції її розвитку повинен лежати принцип самодостатності. "На сьогоднішній день ми всі свої побажання та ідеї висловили керівництву інституту Генерального плану і зараз їх втілюють у конкретні пропозиції, які ми з вами разом будемо обговорювати", – повідомив В. Борисов.