- Комунальники відремонтували 26 тис. кв. м. аварійно небезпечних ділянок дорожнього покриття. Чи будуть локальні шляхи також впорядковані?

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов:

- Безумовно. Нам необхідно мати чітко визначений пріоритет. Наприклад, проспект Перемоги: кожного дня ми маємо там величезний рух транспорту і, звичайно, ремонтні роботи там слід проводити в першу чергу. Але це не означає, що проблема локальних вулиць не буде вирішена. До речі, і на сайті "Київавтодору", і на сторінці КМДА можна дізнатися про графіки проведення тих чи інших робіт.