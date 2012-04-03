- Комунальники відремонтували 26 тис. кв. м. аварійно небезпечних ділянок дорожнього покриття. Чи будуть локальні шляхи також впорядковані?
13:39, 03 квітня 2012Київ
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Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов:
- Безумовно. Нам необхідно мати чітко визначений пріоритет. Наприклад, проспект Перемоги: кожного дня ми маємо там величезний рух транспорту і, звичайно, ремонтні роботи там слід проводити в першу чергу. Але це не означає, що проблема локальних вулиць не буде вирішена. До речі, і на сайті "Київавтодору", і на сторінці КМДА можна дізнатися про графіки проведення тих чи інших робіт.
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