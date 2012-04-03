Представники громади закликають створювати ОСНи

Київ. 3 квітня. УНІАН. Голова Комітету захисту місцевого самоврядування у Києві Віталій Комов закликає мешканців столиці активно створювати органи самоорганізації населення для здійснення контролю за діями влади.

Про це В.Комов заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

"На сьогодні громада Києва має свої проблеми, які не вирішуються. Мешканці Києва вже розуміють, якщо вони не створять органи управління, органи самоорганізації, у нас майбутнього не буде", - сказав В.Комов.

За його словами, така система відповідає Європейської хартії місцевого самоврядування і законодавству України. Проте, він переконаний, що така модель може бути реалізована тільки за спільної системної роботі Київської міської ради і членів громади Києва на основі програми розвитку місцевого самоврядування в Києві.

"У Києві мешкає понад 3 млн. громадян. І сьогодні, якщо ми в рік виборів, не сформулюємо своє завдання, свою модель управління, то у майбутньому нам у нашому місті місця не буде", - зазначив В.Комов.

На думку голови Комітету захисту місцевого самоврядування, Київська міська рада повинна делегувати відповідним територіальним органам самоорганізації певні повноваження. Зокрема, йдеться про участь цих органів у погодженні питань, що стосуються інтересів мешканців при складанні проектів бюджету та планів соціально-економічного розвитку, містобудівної документації, програм реконструкції, а також ремонту будинків та благоустрою територій.