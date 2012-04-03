Затримано посадовця обласного комунального підприємства

Київ. 3 квітня. УНІАН. Працівники прокуратури міста Києва спільно з УБОЗ ГУ МВС України в місті Києві затримали під час одержання хабара у розмірі 50 тис. грн. начальника інспекції з контролю за використанням питної води Комунального підприємства Київської обласної ради «Білоцерківводоканал».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.

Як з’ясували правоохоронці, цей хабар керівник інспекції отримав від комерційної структури, яка безобліково використовувала послуги комунального підприємства, за що мала б сплатити штраф у розмірі понад 777 тис. грн. За не вжиття заходів до стягнення вказаного штрафу чиновник вимагав 120 тис. грн. хабара.

Прокуратурою міста Києва за вказаним фактом порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 КК України.

Наразі начальник інспекції затриманий. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

За вчинення такого злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років з конфіскацією майна.