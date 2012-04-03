Дозвільний центр Шевченківського району працює за новою адресою

Відділ регуляторної політики, підприємництва та видачі документів дозвільного характеру Шевченківської РДА, у складі якого працює районний дозвільний центр, знаходиться за новою адресою: бул. Т.Шевченка, 26/4, 1-ий поверх

Київ, 3 квітня. УНІАН. Відділ регуляторної політики, підприємництва та видачі документів дозвільного характеру Шевченківської районної державної адміністрації, у складі якого працює районний дозвільний центр, знаходиться за новою адресою: бул. Т.Шевченка, 26/4, 1-ий поверх, каб. 102, 103, 104. Про це УНІАН повідомили в Шевченківській райдержадміністрації. Каб. 102 - начальник відділу та головний спеціаліст, тел. 235-32-16, 235-11-39. Каб. 103 - державний адміністратор (надання консультацій) та представники місцевих дозвільних органів: санітарно-епідеміологічної станції та відділу Держтехтогенбезпеки, тел. 235-10-79. Каб. 104 - державні адміністратори (прийом заяв та видача дозвільних документів), тел. 235-09-53.

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