- Запитання щодо райадміністрацій. Ми не відчуваємо роботи їх керівників. Яким чином зробити так, щоб вони також періодично з’являлися на телебаченні і звітували про те, що виконали?

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов:

- Насправді, ми зробили все, щоб максимально спрямувати обсяг повноважень саме на рівень районів тому, що вони є, як кажуть, "на передовій". Вони відповідають за прибирання прибудинкових територій, стан комунального господарства, за вирішення питань медико-санітарної допомоги. На них покладений дуже великий обсяг робіт і повноважень, який вони сьогодні виконують. Я можу з впевненістю сказати, що їм сьогодні несолодко, адже ми запитуємо і з керівників районних адміністрацій, і з їх команд за дії, що спрямовані на розвиток Києва. Безумовно, вони, як і я, і мої заступники, також повинні з’являтися у цій студії.

Цього року я б не хотів і не ризикував йти на скорочення чисельності районних адміністрацій, по аналогії з міською адміністрацією. Сьогодні кількість чиновників у районах може бути не оптимальною, але на даний момент - необхідною. Зараз відбувається розвиток проекту "Електронний уряд", коли певна кількість питань будуть вирішуватися шляхом спілкування через інформаційні технології, Інтернет, і тоді, частково, певна кількість людей, які займаються бюрократичними процесами, буде звільнена або переведена на іншу роботу. Цей проект ми маємо завершити в 2013 році. Наразі ж головною задачею районних адміністрацій є наведення порядку у місті, аби забезпечити високий рівень його благоустрою, вирішити проблеми соціального захисту, а це передбачає персональний контакт багатьох чиновників з киянами.