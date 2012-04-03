У Голосіївському районі проходить День здоров'я
11:00, 03 квітня 2012Київ
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Всі бажаючі мешканці району зможуть довідатись про свій стан здоров`я шляхом вимірювання артеріального тиску та рівня глюкози в крові.
Київ, 3 квітня. УНІАН. За ініціативи управління охорони здоров’я та Голосіївської районної державної адміністрації 3-4 квітня проходить профілактична акція "День здоров’я".
Як повідомили УНІАН в Голосіївській райдержадміністрації, у ці дні всі бажаючі мешканці району зможуть довідатись про свій стан здоров`я шляхом вимірювання артеріального тиску та рівня глюкози в крові.
Територіально День здоров’я проводиться в наступних медичних закладах району:
- центральна районна поліклініка (просп. 40-річчя Жовтня, 59-а) – вимірювання артеріального тиску;
- поліклініка № 2 (вул. Якубовського, 6) – вимірювання артеріального тиску та глюкози в крові.
Час проведення заходу: з 9.00 до 15.00.
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