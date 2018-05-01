На інвестфорум Попова "купилося" багато інвесторів

За результатами Київського інвестиційного форуму міська влада підписала з приватними інвесторами ще декілька меморандумів про співпрацю та наміри реалізувати інвестиційні проекти. За словами голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова, підписання з інвесторами великої кількості меморандумів можна вважати початком реалізації ключових інфраструктурних проектів для розвитку міста.

Інвестиції у дозвілля, здоров’я, бізнес- та IT-технології

2 квітня підписано меморандуми про намір реалізувати інвестиційні проекти, які були презентовані в секції форуму "Дозвілля та здоров’я киян". А саме щодо будівництва паркінгу та пішохідного переходу до Міжнародного виставкового центру з керівництвом МВЦ та про наміри побудувати Центр відновлення мови та нейрореабілітації з ПрАТМЦ "Добробут". Також підписано Меморандум про наміри реалізувати інвестиційні проекти зі створення мережі супермаркетів – дискаунтерів й офісного центру з ТОВ "Європолекс". Також підписано Меморандум про створення в Києві Спортивного парку.

Це вже друга хвиля інвесторів, готових вкладати гроші в розвиток Києва. Безпосередньо під час Київського інвестиційного форуму 29 березня було підписано шість меморандумів про співпрацю та наміри реалізувати інвестиційні проекти в українській столиці на загальну суму понад 30 млрд. грн. Насамперед це проект BIONIC Hill, який передбачає створення парку інформаційних та інших високих технологій у галузі енергоефективності та енергозбереження, біотехнологій та фармацевтики. Парк планують збудувати у Святошинському районі на ділянці площею близько 147 га. На території парку розташуються бізнес-центри, науковий центр з університетом, високотехнологічна виробнича зона, житло, дошкільні навчальні заклади, середня школа, спортивно-оздоровчий комплекс, торгівельно-розважальний центр і рекреаційна територія. Орієнтовна вартість проекту створення парку становить 8 млрд.грн.

Крім того, чотири меморандуми було підписано між київською владою і Державним агентством з інвестицій та управління національними проектами України на загальну суму 21 млрд. грн. Це створення міжнародного ділового району "Київ-Сіті", реалізація національних проектів "Повітряний експрес" та "Чисте місто", а також будівництво міської кільцевої автомобільної дороги від Столичного шосе до автомобільної дороги М-03 Київ – Харків – Довжанський на ділянці Київ–Бориспіль.

"Соціальний ефект" через "особистий інтерес"

Учасники форуму зазначають соціальну спрямованість і якісну підготовку проектів, які подала на розгляд зарубіжних інвесторів київська влада. Так, у коментарі журналістам співдиректор, голова правління з цінних паперів "Ренесанс Капітал" в Україні й Центральній та Східній Європі Роман Насиров зазначив, що "багато з обговорюваних тут проектів – це все-таки соціальні проекти". На його думку, цим Київський міжнародний форум відрізняється від аналогічних заходів, що проводяться в Європі, де комерційна складова є основною.

"Форум дуже професійно організований, він створює хороше враження, а для будь-якого інвестора враження – це питання номер один. Якщо все добре складається, вже це визнається хорошим початком. Тому я вважаю, що початок покладено", – зазначив, у свою чергу, директор з розвитку бізнесу найбільшої в світі консультаційно-аудиторської мережі Pricewaterhouse Coopers Енді Кузич.

Серед проектів, запропонованих КМДА увазі інвесторів, Енді Кузич особливо виділив проекти будівництва паркінгів. "Я часто мотаюся містом на машині й постійно відчуваю проблеми в цьому плані, тому тут є й особистий інтерес. Я відчуваю, що у міста є сильне бажання покращити ситуацію з паркінгами. Це звільнить наші дороги, але головне, щоб перший проект був успішним. Якщо інвестор побачить, що державно-приватне партнерство успішне, то буде дуже великий потік інвесторів", – зазначив Енді Кузич.

Українські експерти називають інвестиційний форум шансом для Києва зробити серйозний ривок у розвитку. "Це перший подібного масштабу інвестиційний форум, організований Києвом і для Києва. Нічого навіть приблизно схожого за розмахом, вартістю проектів, фінансової спроможності запрошених інвесторів українська столиця не проводила. Звичайно, це серйозний, мабуть, я би сказав, дуже серйозний шанс для Києва зробити істотний ривок у розвитку", – вважає Кость Бондаренко, директор Київського інституту проблем управління ім. Горшеніна.

За словами експерта, про ступінь уваги, яку приділяє міська влада форуму, можуть свідчити міжнародні контакти очільника міста Олександра Попова за минулий рік. "Якщо ви простежите історію поїздок Попова за минулий рік, ви зрозумієте, що всі вони – суть "збирання інвесторів" для Києва. Причому дуже серйозних інвесторів – японських, англійських, американських. Всі контакти – з представниками компаній зі світовим ім`ям, мільярдними оборотами. Це, на мій погляд, свідчить про намір міста залучити до столиці прозорі, гарантовані інвестиції", –зазначив Кость Бондаренко. До цього він додав, що, створюючи серед інвесторів конкуренцію за право реалізувати проект, місто тільки виграє. "Розрахунок був на те, щоб зібрати серйозні компанії і вибрати із них ті, які запропонують найкращі умови", – сказав Кость Бондаренко.

За все відповідає Попов

Інвестори не турбуються про повернення грошей, адже гарантією повернення інвестицій з прибутком виступає Київська міська державна адміністрація та український уряд. Для киян це означає, що заплановане у меморандумах буде втілене в життя.

Дарина Миколайчук,

Фото - з сайту Фонду ефективного управління