Бюветні комплекси обслуговуватиме «Київводоканал»

Київ. 3 квітня. УНІАН. Публічне акціонерне товариство «Акціонерна компанія «Київводоканал» перемогло у тендері на виконання робіт з технічного обслуговування та поточного ремонту бюветів столиці.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Так, після підписання договору «Київводоканал» надаватиме послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту насосів та компресорів (крім водоочисного обладнання) бюветних комплексів.

Відкриті торги, оголошені спеціалізованим водогосподарським комунальним підприємством «Київводфонд», відбулися 20 березня.

У прес-служба КМДА нагадали, що відповідним листом від 31 січня 2012 року СВКП «Київводфонд» повідомило, що приймає на себе зобов’язання щодо здійснення оплати робіт з технічного обслуговування та поточного ремонту бюветних комплексів, починаючи з січня 2012 року. Ще раніше - з 2010 до кінця 2011 року - балансоутримувачем бюветних комплексів Києва виступало КП «Київкомунсервіс».

Кінцевим терміном укладення договору між СВКП «Київводфонд» та ПАТ «АК «Київводоканал» про закупівлю-надання послуги з технічного обслуговування бюветів визначено 21 квітня 2012 рік.