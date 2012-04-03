У Дніпровському районі відбулися змагання з гирьового виду спорту

Київ, 3 квітня. УНІАН. У спортивному клубі "Факел" (вул. П. Запорожця, 7), що в Дніпровському районі столиці, у форматі спартакіади "А у нас у дворі" відбулися змагання з гирьового виду спорту.

Про це УНІАН повідомили в Дніпровському центрі по роботі з дітьми та молоддю.

У змаганнях взяли участь члени 11 клубів: "Горизонт", "Атлант", "Час уперед", "Бригантина", "Лівобережний", "Факел", "Ровесник" тощо. Від кожного клубу виступили три спортсмени-гирьовики.

Змагання проходили у вигляді спарингів – на вибування. За перемогу в кожному спарингу нараховувалося 1 очко. Команда-переможець визначалася по кількості набраних балів.

За результатами змагань були визначені три призери: перше місце посіла команда клубу "Витязь", гравці якої отримали перехідний кубок. На другому місці команда клубу "Факел" і на третьому – гирьовики з клубу "Час вперед". Призові місця були відзначені грамотами й медалями. Метою змагань з гирьового виду спорту є популяризація силових видів спорту, залучення молоді до занять з важкої атлетики та пропаганда здорового способу життя.