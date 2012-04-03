У столиці міліція накрила «елітний» бордель

Київ. 3 квітня. УНІАН. У Києві міліція викрила діяльність «елітного» борделю.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв`язків з громадськістю МВС України, працівники відділу боротьби зі злочинами проти моральності Управління боротьби з торгівлею людьми Департаменту карного розшуку МВС України викрили діяльність борделю, де одна зустріч із представницею найдревнішої професії обходилася клієнтам у 1,5 тис. дол.

В міліції зазначають, що суми іноді коливалися і від 5 тис. дол. за послуги, адже чоловіки замовляли дівчат із виїздом за кордон або ж на відпочинок. Користувалися послугами й іноземці, які приїздили до України.

Правоохоронці впевнені, що через бордель пройшло не менше сотні дівчат.

За словами начальника відділу боротьби зі злочинами проти моральності Василя Поштака, усі працівниці борделю – дівчата віком від 18 до 25 років, модельної зовнішності.

Сутенера борделю затримували бійці загону спеціального призначення, оскільки, за інформацією оперативників, він був озброєний. У затриманого вилучено пістолет та значну суму грошей. За даними міліції, це «мешканець Києва з добропорядної родини, раніше до поля зору міліціонерів не потрапляв».

Що ж до повій, то усі вони також із благополучних родин, більшість з них є студентками вищих навчальних закладів, зазначили в УЗГ. Їхні заробітки залежали від рівня попиту на їх «послуги». Приміром, якщо дівчина користувалася попитом у клієнта і працювала регулярно, то могла залишати собі більшу частину грошей – сутенер це дозволяв.

Наразі стосовно організатора незаконного бізнесу порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Слідство триває.