12 квітня в Києві хочуть організувати загальноміський «чистий четвер»

Київ. 3 квітня. УНІАН. Столична влада виходить з ініціативою 12 квітня в Києві організувати та провести в рамках двомісячника з благоустрою загальноміський «чистий четвер».

Про це в прямому ефірі каналу «Київ» повідомив голова Київської міської держадміністрації Олександр Попов.

«Ми основні наші заходи (двомісячника – УНІАН) плануємо реалізувати протягом квітня. Але, наприклад, в чистий четвер, 12 квітня, ми хочемо запросити усіх киян, в тому числі наших артистів, політиків, представників політичних партій, спортсменів, громадськості. Ми готуємося до цього дня. Ми запропонуємо ті обсяги роботи, які значно покращать благоустрій міста», - сказав голова КМДА.

Він висловив сподівання, що кияни підтримають ініціативу і, по можливості, долучаться 12 квітня після роботи до наведення порядку на своїх прибудинкових територіях, який розпочнуть працівники комунальних служб.

« Ми б хотіли, щоб усі взяли в цьому участь і показали приклад. Тому я всіх закликаю до того, щоб ми разом робили благоустрій, тоді він зберігатиметься. Коли людина, особливо дитина, посадила сама, то вона шкоди цій рослині чи дереву ніколи не завдасть - це виховний процес і так повинно бути. Тому на питаннях благоустрою, висадження зелених насаджень ми повинні об’єднувати киян. І тоді Київ буде зеленим, красивим, чистим, охайним, таким, як ми хочемо його бачити», - впевнений О.Попов.