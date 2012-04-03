- Хотілося б зупинитися на питанні облаштування дніпровських схилів, які потрібно зробити комфортнішими для відпочинку. В існуючих сьогодні проектах фігурують такі поняття, як "комфорт" і "мінімальне втручання"?

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов:

- На прибережних територіях Дніпра потрібно наводити порядок. Безумовно, дніпровські схили слід використовувати тільки як рекреаційні території, де можна створити умови для розвитку фізичної культури та відпочинку великої кількості людей. До цього конкурсу було залучено близько 50 іноземних фахівців з різних країн світу. Зараз ми отримали ідеї, які плануємо обговорити з експертами і киянами, щоб вибрати ті, які дозволять зберегти та розвивати інфраструктуру наших схилів, пляжів. Але приймаючи остаточне рішення, ми маємо чітко знати, що воно віддзеркалює думку киян. Ці пропозиції вже є в генеральному плані, і вони активно обговорюватимуться. Я думаю, ми будемо мати конструктивні рішення, які почнемо реалізовувати в життя.