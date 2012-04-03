Київ. 3 квітня. УНІАН. В Києві 7 липня святкуватимуть День Дніпра. Основні заходи пройдуть на Подолі, поблизу Річкового вокзалу.

Відповідне розпорядження КМДА від 29 березня 2012 р. №495 підписано на підтримку ініціативи Всеукраїнського благодійного фонду «Дніпро» щодо проведення щорічного міського свята «День Дніпра» 7 липня. Документ оприлюднено на офіційному сайті столичної влади.

Розпорядженням затверджено план заходів в рамках проведення свята. Зокрема, це вітрильна регата серед яхт, що пройде 7 липня в акваторії р.Дніпро, біля причалів Річкового вокзалу (10.00-16.00); карнавальна хода вул. Петра Сагайдачного (12.00-14.00); Лицарський турнір на Контрактовій площі (16.00-20.00); конкурс краси «Дніпровська русалонька» та благодійний концерт за участю творчих колективів України, Білорусії, Росії на Контрактовій площі ( 16.00 до 22.00).

Відповідальність за підготовку та проведення Дня Дніпра взяв на себе Всеукраїнський фонд «Дніпро».

Передбачається перекриття дорожнього руху на вул. П.Сагайдачного та Контрактовій площі з 11.00 до 22.00 7 липня на час проведення заходів.

КП «Київський метрополітен», Київпастрансу, Комунальній службі перевезень після закінчення заходів передбачити збільшення кількості рухомого складу відповідно до пасажиропотоку.