В ході загальноміського суботника прибрали понад 2,6 тис. га територій

Київ. 2 квітня. УНІАН. За результатами проведеного у столиці суботника з благоустрою у рамках акції «За чисте довкілля», який відбувся 31 березня 2012 року, загальними зусиллями комунальних служб міста та громадськості до належного санітарного стану приведено 2 тис. 613 га територій парків, скверів, зелених зон тощо.

Про це інформує прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на Головне управлінні контролю за благоустроєм.

Крім того, від сміття очищено понад 40 км берегових смуг водойм. Про це повідомили у

До толоки, ініційованої головою КМДА Олександром Поповим, приєдналися майже 68 тис. мешканців міста. Акцію підтримали понад тисяча установ, підприємств та організацій.

У цей день було впорядковано територію поблизу 113 закладів культури, 1 тис. 24 закладів освіти та 108 медичних установ. У районах міста висаджено нові дерева та кущі.

Як нагадують в КМДА, 19 березня у столиці стартував весняний двомісячник із благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану міста. Першими про стан виконання запланованих заходів звітували Подільський та Шевченківський райони (28 березня). Цього тижня комісія інспектуватиме Печерський та Голосіївський райони міста.