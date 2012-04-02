Київ відвідали вихованці Кіотської школи балету

Київ, 2 квітня. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов вважає, що співпраця діячів культури Києва та Кіото сприяє посиленню ділової взаємної активності сторін.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Київської міської державної адміністрації, таку думку О.Попов висловив під час зустрічі з юними балеринами та викладачами-хореографами Кіотської школи балетного мистецтва Теради (Японія).

"Я дуже радий бачити вас в Києві, особливо зважаючи на позитивні емоції, які я отримав від знайомства зі школою Теради під час візиту до Кіото. Хочу висловити вдячність за те, що своїм мистецтвом ви тішите сьогодні й українського глядача. Якщо співпрацюють навіть наймолодші мешканці наших міст – це означає, що стосунки між Києвом та Кіото розвиватимуться інтенсивно і мають велике майбутнє", – сказав О.ПОПОВ.

Голова КМДА подякував директорові балетної школи Мітіко Такао, яка вже багато років є хорошим другом Києва і внесла чималий вклад у формування та зміцнення стосунків між двома містами. Упродовж 37 років понад 500 вихованців М. Такао відвідали Київ у рамках творчої дружби між школою Теради та Київським державним академічним хореографічним училищем. Нині саме вихованка Мітіко Такао – Акіра Кавасакі – є солісткою Київського муніципального академічного театру опери та балету для дітей та юнацтва. За творчі досягнення на сцені їй присвоєно звання "Заслуженої артистки України".

"Минулого року ми відкрили після реконструкції парк Кіото у Києві і висадили 800-метрову алею сакур. Нині це найдовша алея японської вишні в Україні, і ми дуже сподіваємося, що дуже скоро вона зацвіте. Це символ наших давніх і теплих стосунків між Києвом та Кіото. Ми дуже цінуємо і бережемо цю дружбу. А ваш особистий внесок в її укріплення викликає повагу і щиру вдячність", - додав О.Попов.

У свою чергу М.Такао подякувала голові КМДА за теплий прийом у Києві та передала найщиріші вітання від мера Кіото. Вона висловила сподівання на продовження співпраці між містами, у тому числі і культурної.

Довідка УНІАН. Київ та Кіото встановили дружні зв’язки у 1959 році. 7 вересня 1971 року в Києві мери обох міст обмінялися заявами про споріднення столиць. Нині міста співпрацюють у всіх галузях міського господарства, освіти, культури та туризму.

