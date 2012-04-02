- Нещодавно київська влада презентувала оновлення парку автобусів і тролейбусів. А коли киянам очікувати трамвайного поповнення, особливо на маршрутах лівого берега?

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов:

- Перші нові трамвайні вагони випустять на швидкісні маршрути до Великодня. До Дня Києва на лінії вийдуть 10 трамваїв столичного виробництва, а до кінця року їх буде вже кілька десятків. Ці плани є реальними. Таким чином створюються нові робочі місця на підприємствах і одночасно покращується якість обслуговування пасажирів. Для того, щоб не виникало ілюзії, що такі проблеми можна вирішити швидко, зазначу ціну одного вагона - 4 млн. 800 тис. грн., якщо ж трамвай двосекційний - він коштує понад 8 млн. грн. Відповідно, вартість проекту є дуже високою, але ми це питання обов’язково вирішимо, оскільки цей транспорт, як і інший у місті, потребує особливої уваги і оновлення.