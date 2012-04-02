- З’явилася інформація, що в столиці стартуватиме проект "Київська студентська картка". Поясніть, що це за проект?

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов:

- Його розробником та ініціатором виступила українська молодіжна громадська організація. За нашої підтримки запроваджується проект, який дозволить студенту мати пільги на відвідування кінотеатрів, розважальних комплексів та закладів харчування. Зараз ми вже маємо близько 50 партнерів - це власники торгових марок, магазинів, розважальних центрів, які будуть цікаві молоді. Основна ідея - надати можливість студентам отримувати товари і послуги з дисконтом від 5 до 50 %. Програма почне працювати вже найближчим часом. Картки отримають всі студенти, але першими - найактивніші.