У столиці завершується розробка столичного стандарту освіти

Київ. 2 квітня. УНІАН. На найближчому засіданні колегії Головного управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації планується презентувати Столичний стандарт освіти, впровадження якого є одним із основних завдань підготовчого періоду до нового начального року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, голова Київської міської держадміністрації Олександр Попов підписав розпорядження про підготовку навчальних закладів Києва до початку 2012-2013 навчального року, в якому йдеться і про київський стандарт освіти.

Згідно з документом, передбачена низка підготовчих заходів, які розпочнуться ще до завершення поточного навчального року. Зокрема, йдеться про покращення благоустрою територій, ремонт приміщень та поновлення матеріально-технічної бази.

Завчасно готуватимуть навчальні заклади до роботи в осінньо-зимовий період та проведуть відповідні заходи з енергозбереження. У школах та садочках перевірять справність протипожежних систем, а також стан охорони праці та безпеки життєдіяльності в приміщеннях навчальних закладів.

Планом підготовки до навчального року передбачений особливий контроль щодо забезпечення медичних кабінетів освітніх установ необхідними ліками.

Розпорядженням передбачено також активізувати роботу і щодо збільшення кількості місць у дошкільних навчальних закладах. Йдеться про відновлення роботи непрацюючих дитсадків, капітальний ремонт групових приміщень, а також реорганізацію шкіл-дитячих садків.

Заходи з підготовки триватимуть аж до кінця серпня. Напередодні свята першого дзвоника, з 6 до 20 серпня 2012 року відбудеться міський рейд перевірки готовності навчальних закладів до початку нового 2012-2013 року.