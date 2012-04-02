Дві медамбулаторії запрацювали у Дніпровському районі

Київ. 2 квітня. УНІАН.Сьогодні у Дніпровському районі відкрили дві амбулаторії загальної практики/сімейної медицини.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, обслуговуватимуться у цих амбулаторіях майже 27 тисяч мешканців району.

Зокрема, в амбулаторії загальної практики/сімейної медицини, яку відкрили на вул. Алма-Атинська, 2, обслуговуватимуть 11 тис. 881 мешканців району: 9 тис. 725 дорослих та 2 тис. 156 дітей. Амбулаторія, загальною площею 527,3 м2, розташована на 1 поверсі поліклініки № 2 та має окремий вхід. У закладі передбачені 3 кабінети лікаря, 3 оглядових кабінети, маніпуляційний кабінет, денний стаціонар на 6 ліжок, кабінет завідувача, реєстратура, стерилізаційна.

Також тут розташоване клініко-діагностичне відділення: 2 кабінети стоматолога, кабінет невропатолога, ендокринолога, кабінет хірурга/уролога з перев’язувальною, 2 оглядових кабінети, кабінет для прийому аналізів, службові приміщення.

Другу амбулаторію загальної практики/сімейної медицини відкрили сьогодні на вул. Рогозівська, 6. Заклад розташований на 1 поверсі поліклініки № 1. Тут облаштовано 4 кабінети лікаря, 4 кабінети долікарняного прийому, процедурний кабінет, денний стаціонар на 2 ліжка, реєстратура, стерилізаційна. Загальна площа амбулаторії – 330,6 м2.

Амбулаторія надаватиме первинну медико-санітарну допомогу населенню району у кількості 14 тис. 228 осіб. З них 10 тис. 911 дорослих та 2 тис. 986 дітей.