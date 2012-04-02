Київ, 2 квітня. УНІАН. На Оболоні за участі підприємців планують збільшити промисловий потенціал району.

Як повідомили УНІАН в Оболонській райдержадміністрації, про це йшлося на засіданні Координаційної ради з питань розвитку малого та середнього підприємництва.

На порядку денному стояли питання підведення підсумків роботи Координаційної ради у 2011 році, затвердження плану роботи на 2012 рік та залучення підприємців району до участі в 10-му Київському міському конкурсі "Молодий підприємець року".

В 2011 році проведено 4 засідання Координаційної ради, на яких розглядались проблемні питання щодо державної регуляторної політики, державної реєстрації суб’єктів господарювання за принципом "єдиного вікна", застосування податкового законодавства у сфері господарської діяльності, розширення мережі бізнес-центрів. Діяльність Координаційної ради протягом року була спрямована на виконання районних заходів сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в Оболонському районі.

На засіданні був затверджений план роботи на 2012 рік. Згідно з цим планом засідання Координаційної ради відбуватимуться щоквартально. За результатами засідань напрацьовуватимуться пропозиції та рекомендації щодо формування сприятливого підприємницького середовища.

На засіданні Координаційної ради відбувся конструктивний діалог з владою, в ході якого підприємці та представники влади домовились співпрацювати заради збільшення промислового потенціалу району.